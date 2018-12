Kaley Cuocos Flitterwochen: Ärger über Baby-Spekulationen

Sichtlich genervt schrieb sie unter die Fragen ihrer Follower: "Es tut mir so leid, dass ich mich auf eine Art gebückt habe, bei der mein Kleid im Wind aufgebauscht wurde und dafür gesorgt hat, dass ihr das denkt. Frage: Würdet ihr zu mir kommen und mich das direkt fragen?"

Kaley Cuoco: Flitterwochen im Wald

Allzu lange ließ sich die Schauspielerin davon aber nicht die Laune verderben. Am Donnerstag postete sie eine Instagram-Story über einer eher ungewöhnlichen Flitterwochen-Aktivität: Die Trüffelsuche im Wald.

In ihren Videos nahm Cuoco die Beschäftigung mit Humor - auch wenn sie selbst nicht allzu großes Interesse am Trüffel Suchen zu haben schien. Das Ganze sei laut der Schauspielerin die Idee ihres Mannes gewesen. Cuoco erzählte in der Instagram-Story: " Karl hat mich daran erinnert, dass es unsere Flitterwochen sind, nicht meine." Danach filmte sie Cook dabei, wie er an einer Trüffel schnupperte. In einem anderen Video sagte die 33-Jährige: "Alles, was mich interessiert ist die Hunde zu streicheln."