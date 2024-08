Kaley Cuoco hat sich mit Tom Pelphrey verlobt

US-Schauspielerin Kaley Cuoco (38, "The Big Bang Theory") und ihr Freund, "Ozark"-Schauspieler Tom Pelphrey (42), haben sich verlobt.

Beide posteten in einer Instagram-Story einen Schnappschuss des Paares, in dem Cuoco einen glitzernden Ring vorzeigt. Die Schauspielerin fügte auch noch ein Video mit dem auffälligen Schmuckstück an ihrem Finger bei. Ihr Sprecherteam bestätigte die Verlobung laut der Sendung "Good Morning America".