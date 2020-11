Kaley Cuoco: So war es für sie, intime Szenen mit Ex-Freund Johnny Galecki zu drehen

Kaley Cuocos Beziehung mit ihrem "Big Bang"-Co-Star Galecki begann zu Beginn der Sitcom im Jahr 2007 und endete im Jahr 2009. "Wir haben zu Beginn zwei Jahre lang gedatet. Als wir den Piloten machten, war ich so sehr in Galecki verknallt, aber er hatte eine Freundin", so Cuoco. "Wir sind zusammengekommen und waren jahrelang völlig verrückt nacheinander, aber dann haben wir uns getrennt", fuhr sie fort. "Zum Glück sind Johnny und ich so brillant ausgekommen und wir sind uns heute näher als je zuvor."