Kaley Cuoco und Karl Cook: Gemeinsamer Haushalt "nur" wegen Corona

„Wir sind seit eineinhalb Jahren verheiratet, seit fast vier Jahren zusammen, und diese Quarantäne hat uns nun gezwungen, tatsächlich zusammenzuziehen“, scherzte Cuoco im Interview mit US-Talkmaster Jimmy Kimmel (52).

Also hat die Corona-Krise für die beiden auch etwas Positives. „Es war großartig für unsere Beziehung. Und wir mögen uns, das haben wir erkannt, was noch besser ist“, so die 34-jährige Schauspielerin.

Der gemeinsame Wohnsitz befindet sich übrigens in Los Angeles. „Ich glaube, Karl würde sich freuen, wenn ich irgendwann mein Make-up wiederfinden würde“, witzelte Cuoco kokett.