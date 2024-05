Justin und Hailey Bieber: Von großen Turbulenzen zum Baby-Glück

Ein Bieber-Baby ist unterwegs! Popstar Justin Bieber (30) und seine Ehefrau, Model Hailey (27), werden zum ersten Mal Eltern - mit einem Instagram-Video lassen sie ihre Fans an ihrem Baby-Glück teilhaben. Hailey soll bereits im 7. Monat sein.

"Baby Bieber ist auf dem Weg! Ich werde Oma! Mein Herz ist so voll. Was für ein aufregendes neues Abenteuer. Ich liebe euch so sehr!", ist auch Justins Mutter Pattie (49) ganz aus dem Häuschen. Passend zum berühmten Oscar Wilde Zitat "Am Ende wird alles gut sein. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende", denn die Biebers haben schon einige turbulente Zeiten hinter sich. Am 13. September 2018 gaben sich die beiden nach nur wenigen Monaten Beziehung das Ja-Wort. "Ich erinnere mich, als ich erstmals geheiratet habe, hatte ich einen kleinen emotionalen Zusammenbruch, weil ich dachte, die Ehe würde alle meine Probleme lösen, aber das tat es nicht", erzählte Justin in einem Interview mit dem People-Magazin. Immer wieder haben die beiden mit Eheproblemen zu kämpfen. Im Podcast "In Good Faith with Chelsea & Judah Smith" erzählte das Model, dass sie sich deshalb auch an ihre Mutter Kennya Baldwin (56) gewandt habe.

"Ich erinnere mich, dass ich sie ein paar Mal angerufen habe, einmal, als wir in Brooklyn waren und ich sie angerufen habe, habe ich geweint und gesagt: 'Ich kann es einfach nicht. Ich werde nicht in der Lage sein, das zu tun, wenn es für immer so bleiben wird.'. Die Probleme bekamen die beiden aber immer wieder in den Griff. "Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich weiß mit Sicherheit, dass ich diese Person schon sehr lange liebe und jetzt nicht die Zeit wäre, ihn aufzugeben. Ich würde ihm das einfach nicht antun." Erschwerend kamen aber auch die Angriffe der Fans von Justins früherer Freundin Selena Gomez (31) hinzu. Model Hailey bekam immer wieder Hassnachrichten.

"Hailey Bieber hat sich an mich gewandt und mich wissen lassen, dass sie Morddrohungen und solch hasserfüllte Negativität erhalten hat. Dafür stehe ich nicht. Niemand soll Hass oder Mobbing erleben müssen. Ich habe mich immer für Freundlichkeit eingesetzt und möchte wirklich, dass das alles aufhört", wandte sich Gomez damals via Instagram an die Öffentlichkeit. Im März 2022 erlitt Hailey dann auch noch einen leichten Schlaganfall. In ihrem Gehirn hatte sich ein kleines Blutgerinnsel gebildet. "Es war definitiv der beängstigendste Moment meines Lebens – mir gingen so viele Dinge durch den Kopf. Mein Körper konnte das Gerinnsel ziemlich schnell bekämpfen, und für den Rest des Tages hatte ich keine Probleme mehr. Ich war dankbar und froh, dass es nicht schlimmer war.", erinnerte sie sich via Instagram daran. Noch dazu hatte sie ein kleines Loch im Herzen, ihr wurde ein "kleiner Knopf eingesetzt, der die Lücke im Herzen verschließt" und der für immer dort auch bleibt. 2022 machte ihr Mann Justin auch die Diagnose "Ramsay-Hunt-Syndrom" öffentlich - eine seltene Nervenerkrankung, bei der es zu Lähmungen im Gesicht kommt. Diese Krankheit würde auch die Psyche des Sängers in Mitleidenschaft ziehen.

Und erst kürzlich war wieder in diversen Medien von schweren Eheproblemen zu lesen. Hailey wehrte sich und meinte, dass diese Gerüchte "aus dem Land der Wahnvorstellungen" stammen würden. Und den Beweis lieferte sie jetzt mit dem süßen Babybauch-Video auf Instagram.