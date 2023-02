Selena Gomez enthüllt, was sie als "Disney"-Star nie sagen durfte

Die US-Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat in einem Interview über ihre frühen Erfahrungen als Kinderstar gesprochen. An junge Newcomerinnen und Newcomer in der Showwelt adressiert sagte die 30-Jährige gegenüber Vanity Fair: "Ich kann nur sagen, dass ich gerne für sie da wäre, wenn sie Fragen haben. Diese Branche ist ein Biest. Es ist wirklich beängstigend zu sehen, was passiert, wenn man in jungen Jahren so viel Macht und Geld bekommt. Ich finde es extrem beängstigend." Sie empfehle Bescheidenheit, so Gomez weiter. "Und achte darauf, wem du vertraust und mit wem dem du dich umgibst." Ihre kleine Schwester Gracie Elliot Teefey (9) wolle nicht Teil der Unterhaltungsindustrie sein, worüber sie sich glücklich schätzt.

Authentizität

Gomez selbst hat früh begonnen - und sich teils strengen Regeln unterordnen müssen. "Ich war keineswegs ein wildes Kind. Aber als ich bei 'Disney' war, musste ich aufpassen, nicht vor jemandem 'Was zur Hölle' zu sagen", so Gomez gegenüber Vanity Fair. "Es sind Dinge, die ich mir auch auferlegt hatte, um ein gutes Vorbild zu sein. Jetzt denke ich, das beste Vorbild zu sein, bedeutet ehrlich zu sein, selbst mit deinen hässlichen und komplizierten Anteilen."