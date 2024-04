Scheidungsgerüchte: Die Wahrheit über Ehe von Justin und Hailey Bieber

Ein von Stephen Baldwin geteilter Beitrag, in dem Fans aufgefordert werden, für Justin und Hailey zu beten, löste im Februar ebenfalls Besorgnis aus. "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch bitte einen Moment Zeit, um ein kleines Gebet für sie zu sprechen, damit sie Weisheit und Schutz erlangen und sich dem Herrn nähern", hieß es in dem Beitrag von Haileys Vater. "Menschen in gut sichtbaren Positionen stehen besonderen Herausforderungen gegenüber, und der Feind möchte nicht, dass sie sich Jesus nähern", schrieb er damals in der Bildunterschrift.