Justin Bieber sagte Rest seiner Tour samt Wien-Termin ab

Justin Bieber hat den noch ausstehenden Teil seiner Welttournee abgesagt. Betroffen davon ist auch das am 24. März geplant gewesene Konzert in der Wiener Stadthalle. "Diese Show wird abgesagt, bitte wendet euch an eure Vorverkaufsstelle", heißt es auf der Webseite des Veranstalters Barracuda Music.