Heming-Willis verwies auf die frĂŒhere Bekanntmachung im vergangenen MĂ€rz, als Willis krankheitsbedingt das Ende seiner Filmkarriere verkĂŒndet hatte. Bei ihm war damals eine Aphasie diagnostiziert worden. Aphasien sind Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen, die als Folge verschiedener Erkrankungen auftreten können. Seitdem sei sein Zustand fortgeschritten, schrieb die Familie am Donnerstag. Auch Willis' Töchter Rumer, Scout und Tallulah teilten die Instagram-Botschaft.

In einer vollstĂ€ndigen ErklĂ€rung, die auf der Website der Association for Frontotemporal Degeneration veröffentlicht wurde, teilte die Familie mit: "Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt einzusetzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein fĂŒr wichtige Themen sowohl öffentlich als auch privat zu schĂ€rfen." Und weiter: "Wir wissen, dass er - wenn er es heute könnte - die globale Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und sich mit jenen verbinden wollen wĂŒrde, die ebenfalls von der Krankheit betroffen sind." Willis habe "immer Freude am Leben gefunden - und allen, die er kennt, geholfen, dasselbe zu tun", so seine Familie, die sich fĂŒr die öffentliche Anteilnahme und das MitgefĂŒhl bedankt.

Kolleginnen, Wegbegleiter und Fans drĂŒckten in Instagram-Botschaften ihr MitgefĂŒhl aus, darunter Stars wie Melanie Griffith, Paris Hilton, Rita Wilson und die an Multipler Sklerose erkrankte Selma Blair. Auch "Breaking Bad"-Schauspieler Aaron Paul bekundete seine Anteilnahme. "Dein Vater ist so eine verdammte Legende", postete er auf dem Instagram-Account von Rumer Willis.