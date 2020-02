Jury im Weinstein-Prozess offenbar uneinig über mehrere Anklagepunkte

Im aufsehenerregenden Vergewaltigungsprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein zeichnet sich eine schwierige Urteilsfindung ab. Am vierten Tag der Jury-Beratungen sendeten die zwölf Geschworenen eine Nachricht an das Gericht, wie mehrere Medien am Freitag berichteten. Darin fragten sie, was passieren würde, wenn sie sich in mehrere Anklagepunkte nicht auf ein Urteil einigen könnten.