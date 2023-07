Der Normalo-Job, den "Jurassic Park"-Kinderstar Ariana Richards heute macht

Mit sieben Jahren stand Ariana Richards zum ersten Mal f√ľr einen Werbefilm vor der Kamera. Als Zw√∂lfj√§hrige erhielt sie ihren ersten Filmpreis (Best young actress) f√ľr den Fernsehfilm "Switched at Birth". Ein Jahr sp√§ter gewann die Schwester der Schauspielerin Bethany Richards den Preis f√ľr ihre Rolle in "Locked up" erneut. 1993 wurde sie von Kult-Regisseur Steven Spielberg als Enkelin des Park-Erfinders in "Jurassic Park" besetzt. Der Schauspielerei hat der ehemalige Kinderstar, der auf dem Skidmore College in New York seinen Abschluss in Schauspiel und Kunst gemacht hat, inzwischen dauerhaft den R√ľcken gekehrt.

Was Ariana Richards heute macht

Die fr√ľhere "Jurassic Park"-Darstellerin ist heute 43 Jahre alt und in Oregon als Fotografin und Malerin t√§tig.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: William und Kate beobachten besorgniserregende Entwicklung bei Charlotte