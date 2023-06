Julian Sands seit 5 Monaten vermisst - Familie: "Wir tragen ihn in unseren Herzen"

Fünf Monate nach dem Verschwinden des britischen Schauspielers Julian Sands ("Zimmer mit Aussicht") bei einer Wanderung in Kalifornien dauert die Suche nach dem 65-Jährigen an. Wie das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino mitteilte, waren am Wochenende mehr als 80 Helfer in der Region im Einsatz.

Die Suchtruppe sei von Hubschraubern und Drohnen unterstützt worden. Leider seien keine Hinweise auf den Verbleib von Sands gefunden worden, hieß es. Dies sei der achte Sucheinsatz seit Eingang der Vermisstenmeldung gewesen.