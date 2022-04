Julian Lennon bricht Schwur und singt erstmalig "Imagine", das berühmte Lied seines Vaters

"Heute habe ich zum ersten Mal öffentlich den Song ,Imagine’ meines Vaters gespielt", schrieb Julian auf Youtube.

"Der Song spiegelt das Licht am Ende des Tunnels wider, auf das wir alle hoffen."

Für seine erste und womöglich einzige Interpretation von "Imagine" wählte er das "Stand Up For Ukraine"-Event von Global Citizen, eine groß angelegte Spendenkampagne. "Ich habe immer gesagt, dass ich ,Imagine’ nur dann singen würde, wenn es das ,Ende der Welt’ wäre", so Julian Lennon.