Judy Garlands Kinder erinnern sich an ihre Mutter: "Keine normale Kindheit"

Garland sei eine "beschützende" und "sehr strenge Mutter" gewesen, aber auch "sehr witzig" und "unglaublich intelligent". Wenn es Minnelli nicht gut ging, sei sie stets dagewesen: "Meine liebste Erinnerung an meine Mama sind die Gespräche, die wir hatten", sagt sie nun dem Closer-Magazin. "Als Teenagerin wurde ich ihre beste Freundin und Vertraute. Wir haben stundenlang gelacht und gesprochen." Außerdem fühle sie die Präsenz ihrer Mutter noch heute: "Wenn ich sie rufe, ist sie da."

Minnelli versuchte stets, sich aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern herauszuarbeiten. "Das Härteste war, als ich selbst bekannt zu werden begann und nicht als die Tochter von jemandem", sagte die Diva einmal in einem Interview. "Es war nicht und ist nicht einfach, ein so genanntes normales Leben zu führen." Dabei habe sie alles selbst geschafft. "Meine Mutter hatte es nicht so mit Unterrichtsstunden und Ratschlägen. Sogar als ich in die Branche gegangen bin, hat sie mir nicht alles bereitgelegt - ich habe es einfach gemacht. Ich bin mir sicher, dass Produzenten und Regisseure fasziniert davon waren, dass ich die Tochter von Judy Garland war und dass mir das sicher geholfen hat, aber ich bin rausgegangen und habe es alles selbst gemacht."

Inzwischen hat sich Minnelli aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Die 2019 veröffentlichte Filmbiografie über ihre Mutter ("Judy"), für die Hauptdarstellerin Renée Zellweger mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, kommentierte sie nur kurz und abweisend. "Ich hoffe, dass sie eine gute Zeit dabei hatte, es zu drehen." Aber sie könne sich auch vorstellen, wieder zu schauspielern, sagte Minnelli der Vanity Fair. "Je nachdem, was da so kommt. So war ich schon immer."