In den Kinos läuft derzeit der Film " Judy", in dem die Schauspielerin Renée Zellweger das dramatische letzte Jahr im Leben des Hollywoodstars Judy Garland spielt. " Judy" ist die Geschichte eines Stars, der am eigenen Ruhm zerbricht.

Als Tochter amerikanischer Varietékünstler 1922 in den USA geboren, trat Judy Garland erstmals mit zwei Jahren auf und hat dann die Bühne nie wieder verlassen.