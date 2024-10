Spaniens Altkönig im Skandal-Strudel: Fotos mit Geliebter, brisante Audios

Reys Sohn soll die Fotos 30 Jahre nach der Affäre seiner Mutter mit dem Monarchen an das Medium gespielt haben. Eine Woche später beginnt das spanische Boulevardblatt OkDiario mit der Veröffentlichung von privaten Gesprächen des Königs, die Rey während ihrer Beziehung heimlich aufgezeichnet hatte. In immer neuen Ausschnitten, die über das Medium publik werden, sind Zärtlichkeiten zwischen den beiden Liebhabern zu hören, private Einblicke in das Familienleben des ehemaligen Staatsoberhaupts - und pikante politische Details.