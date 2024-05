Felipe und Letizia: 20. Hochzeitstag, aber die Affärengerüchte reißen nicht ab

Am 20. Mai 2004 traten der damalige Kronprinz Felipe von Spanien (56) und die Fernsehjournalistin Letizia Ortiz (51) vor den Traualtar. Bei der Hochzeit regnete es in Strömen und die Braut musste sogar in einer Limousine zur Madrider Almudena-Kathedrale gefahren werden.

Die Liebesgeschichte der beiden begann offiziell am 6. November 2003, um 12 Uhr mittags hielt der Kronprinz im Zarzuela-Palast um ihre Hand an. Eine große Überraschung, denn das Paar hat seine Liebe rund ein Jahr lang geheim gehalten.

Und schon musste sich Letizia viel Kritik gefallen lassen, sie galt als unpassende royale Braut. Eine Bürgerliche, noch dazu geschieden und erfolgreich in ihrem Beruf. Auch hieß es, dass die royale Familie nicht gerade glücklich mit der Wahl von Felipe war. Letizia wurde auch als "Eis-Prinzessin" tituliert. Gerüchte über Schönheitsoperationen, Magersucht und Depressionen machten die Runde. Letizia hielt dem Ganzen tapfer stand.

Das spanische Königspaar in Wien: