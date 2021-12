Abgelehnt: Josh Hartnett über die eine Rolle, die seine Karriere gerettet hätte

Aus dem Hollywoodbusiness hat sich Josh Hartnett großteils zurückgezogen. Nach seinem Durchbruch mit "Virgin Suicides" (1999) wurde er für eine der Hauptrollen im Blockbuster "Pearl Harbor" (2001) angeheuert. Die Rolle in dem kommerziell erfolgreichen Film brachte dem in Saint Paul, Minnesota, geborenen US-Star weltweiten Ruhm ein und festigte seinen Ruf als neuer Stern am Hollywood-Himmel. Es folgten weitere Kassenschlager wie "Black Hawk Down" (2001) und "40 Tage und 40 Nächte" (2002). Sein nächster Film "Hollywood Cops" (2003) mit Harrison Ford wurde jedoch zum Flop. Seither gelangen Hartnett keine größeren Publikumserfolge mehr. Seitdem konzentriert er sich auf kleinere Projekte und versucht sich auch als Produzent.

Hartnett war für Heath Ledger-Rolle vorgesehen

In einem seltenen Interview hat der gefallene Hollywood-Star nun enthüllt, dass ihm Mitte der Nullerjahre eine Rolle in einem preisgekrönten Film angeboten wurde, die vielleicht seine Karriere hätte retten können - die er aber abgelehnt hat. Im Gespräch mit News.com.au erzählte der US-Amerikaner, der inzwischen zurückgezogen in seinem Heim in Minnesota lebt, dass er eigentlich für die Hauptrolle im Filmklassiker "Brokeback Mountain" vorgesehen war, die 2005 mit dem mittlerweile verstorbenen Hollywoodstar Heath Ledger besetzt wurde.