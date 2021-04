Joseph Baena: So sieht Schwarzeneggers geheimer Sohn heute aus

Schwarzenegger und Baena: Wie der Vater, so der der Sohn

Joseph Baena war damals 13 Jahre alt. Heute ist er 23 und wird seinem berühmten Vater - nicht nur optisch - immer ähnlicher. Baena soll auch beruflich in Arnies Fußstapfen treten. "Die Schauspielerei war schon immer etwas, das ich geliebt habe", sagte er kürzlich der britischen Zeitung Daily Mail.

"Und seit ich vor fast vier Jahren in diese Schauspielklasse eingestiegen bin, habe ich mich in das Lesen von Drehbüchern, die Monologe und das Drehen von Szenen verliebt. Die Leidenschaft dafür wächst also immer weiter."

In seiner Freizeit besucht Baena das Fitnessstudio - Tipps kann er sich hier ebenfalls von seinem Vater holen. Schwarzenegger und Baene haben heute eine gute Beziehung.