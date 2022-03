Jon Bon Jovi wird 60: Der brave Rockstar mit der Mähne

In seiner Schulzeit sang Bon Jovi bereits in Highschool-Bands, mit 13 gab es nur einen Berufswunsch: Rock-'n'-Roll-Star. Und wie es sich für einen solchen gehört, gibt es eine Legende, die am Karriere-Anfang steht. Bon Jovi wurde sozusagen mit dem Mob in der Hand beim Bodenwischen entdeckt. Als 18-Jähriger war er Hausmeister im Aufnahmestudio seines Cousins und legte nebenbei Demos seines Songs "Runaway" aus.

Der Track wurde zum lokalen Hit. Mit seinem Keyboarder-Kumpel David Bryan, Gitarrist Dave Sabo, Bassist Alec John Such und Schlagzeuger Tico Torres gründete er die Band Bon Jovi. Richie Sambora löste später Sabo ab. Mit geschliffenem Gitarren-Rock, Lederoutfits und Songs wie "You Give Love A Bad Name" und "Livin' On A Prayer" ging es für die Jungs in den 80er Jahren steil aufwärts. Ausverkaufte Stadien, Nr.-1-Hits und Preise.