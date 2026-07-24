„Muss mich schonen“: Bon Jovi bricht Konzert wegen gesundheitlicher Probleme ab

2022 musste sich der Rockstar Jon Bon Jovi einer Operation an den Stimmbändern unterziehen. Die Diagnose: Atrophie der Stimmlippe. Seine musikalische Zukunft war lange ungewiss. Es war nicht sicher, ob er je wieder auf der Bühne stehen kann. Entsprechend groß war die Erleichterung, als der Sänger vor wenigen Wochen gegenüber People erklärte, dass er sich von dem Eingriff „vollständig erholt“ habe. Doch nun machen weniger erfreuliche Schlagzeilen die Runde: Jon Bon Jovi musste sein Konzert am 23. Juli aufgrund gesundheitlicher Probleme abrupt beenden.

Nasennebenhöhlenentzündung: Bon Jovi brach Konzert vorzeitig ab Wie unter anderem People berichtet, brach der Musiker das achte Konzert seiner „Forever“-Tour im Madison Square Garden in New York City nach neunzig Minuten unerwartet ab. Ein Sprecher des Musikers teilte später gegenüber dem US-Magazin mit: „Jon Bon Jovi sprach von der Bühne aus und teilte den Fans mit, dass er mit einer Nasennebenhöhlenentzündung zu kämpfen habe, die zum vorzeitigen Ende der Show geführt habe. Im Rahmen der Bon-Jovi-Konzerte im Madison Square Garden hat Jon mehrfach betont, wie sehr er sich freue, wieder live mit der Band aufzutreten. Weitere Informationen folgen in Kürze.“