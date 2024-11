Jolie und Pitt von Angesicht zu Angesicht vor Gericht: "Es wird noch hässlicher"

Laut People wies Richterin Lia Martin vom Los Angeles County Superior Court Abweisunganträge zurück, die kurz zuvor von Jolies Anwaltsteam eingereicht wurden. Dabei geht es um Pitts Vorwurf, Jolie habe gegen die mündliche und schriftliche Vereinbarung verstoßen, ihre Anteile an Miraval nicht ohne die Erlaubnis beider Parteien zu verkaufen.

Insider: Jolie will "alte Rechnungen begleichen"

Zu Ende ist der "Krieg der Roséweine" damit aber noch lange nicht. Der "Maleficent"-Star hat 30 Tage Zeit, gegen die Entscheidung der Richterin Berufung einzulegen.

"Es war schon hässlich, aber es wird noch hässlicher, da Angie darauf aus ist, sich an Brad zu rächen und weiterhin versuchen wird, noch mehr alte persönliche Rechnungen zu begleichen", behauptet ein Insider, der mit dem Fall vertraut gewesen sein soll, gegenüber der Daily Mail.

Eine Fortsetzung des Rechtsstreits werde das Ex-Paar zudem um einiges ärmer machen - nachdem beide Parteien bereits Millionen für Anwaltskosten ausgegeben haben sollen.

Jolie hat ihre Hälfte des Weinguts, auf dem Pitt und Jolie 2014 auch geheiratet hatten, an eine Tochtergesellschaft des Getränkekonglomerats des russischen Milliardärs Yuri Shefler verkauft. Im Sommer 2021 soll Pitt per Pressemitteilung davon erfahren haben. Der Schauspieler hatte den russischen Oligarchen als Käufer zuvor abgelehnt und reichte 2022 Klage gegen Jolie ein - was einen langwierigen Gerichtsstreit zwischen den Ex-Partnern auslöste.