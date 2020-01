"Joker"-Star Joaquin Phoenix festgenommen

Im Zuge einer Klimaschutzkundgebung wurde "Joker"-Star Joaquin Phoenix am Freitag in Washington wegen zivilen Ungehorsams festgenommen. Die von Oscarpreisträgerin Jane Fonda organisierte "Fire Drill"-Demonstration sorgt seit Oktober 2019 immer wieder mit prominenten Festnahmen für Aufmerksamkeit. Allein Fonda verbrachte laut eigener Aussage bereits fünf Nächte in Haft - ganz bewusst.