Johnny Depps jüngster Coup: An nur einem Tag Vermögen verdient

Eine Reihe von Drucken in limitierter Auflage von Reggae-Star Bob Marley, des Schriftstellers Hunter S. Thompson und der verstorbenen Schauspieler Heath Ledger und River Phoenix wurde letzten Montag in der Castle Fine Art Gallery im Londoner Stadtteil Covent Garden zum Verkauf angeboten. Ein Sprecher bestätigt, dass die von Depp angefertigten Drucke innerhalb von fünf Tagen fast ausverkauft waren. "Am Freitag waren sie praktisch alle weg, es war nur noch eine Handvoll der River Phoenix-Drucke übrig", sagte er. "Ich gehe davon aus, dass sie inzwischen auch ausverkauft sein werden."

Depp über Verkauf seiner Bilder "gerührt"

Nach seiner ersten Ausstellung, die ebenfalls schon ein Erfolg war, soll Johnny Depp allein in den letzten sieben Monaten mehr als 8 Millionen Pfund (ca. 9 Mio. Euro) mit seiner Kunst verdient haben. Über die verkauften Werke sagte Depp, der neben der Schauspielerei auch als Musiker tätig ist, er sei "wirklich berührt", dass die Leute an der Arbeit interessiert seien, die er "außerhalb seines Tagesjobs" verrichte. Aktuell würde er viel Zeit in Europa und Großbritannien verbringen, was er als "kreative Umgebung" bezeichnet.