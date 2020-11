John Gilbert Getty, Enkel des Ölmilliardärs Jean Paul Getty unerwartet verstorben

John Gilbert war einer von mehreren Nachkommen von J. Paul Getty - dem Ölmilliardär, dessen Kunstsammlung als Grundlage für das Getty Museum in Los Angeles diente. Das Vermögen der Familie Getty wird heutzutage auf 5 Milliarden US-Dollar geschätzt - und es gibt immer noch mehrere lebende Erben, darunter Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder.

2017 brachte Regisseur Ridley Scott mit "Alles Geld der Welt" (Originaltitel: "All the Money in the World") einen Thriller auf die Leinwand, dessen Gegenstand die 1973 in Rom begangene Entführung des US-amerikanischen Milliardärsenkels John Paul Getty III ist.