John Cleese startete Instagram-Account

Der britische Komiker und Schauspieler John Cleese nutzt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Selbstisolation, um bei Instagram aktiv zu werden. Der 80-Jährige, der als Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python in den 70er-Jahren mit der TV-Serie " Monty Python's Flying Circus" berühmt wurde, eröffnete am Donnerstag einen Account bei dem Online-Dienst.

Dazu veröffentlichte Cleese ("Das Leben des Brian", "Ein Fisch namens Wanda") ein kurzes Begrüßungsvideo. "Aufgrund der Langeweile in dieser Quarantäne" habe er sich dazu entschieden, verkündete er parallel bei Twitter, wo er seit 2007 präsent ist.