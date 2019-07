John Cleese findet sich "zu frech fürs Rittertum"

John Cleese "liebt es, Kontroversen zu schüren". Zu Beginn des Jahres sorgte der " Monty Python"-Star erst für Empörung als er behauptete, London sei keine "englische" Stadt mehr und sah sich mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert, später kritisierte er Trump-Anhänger als "dumm" und holte sich auch dafür Gegenwind ab.

Aus diesen und anderen Gründen hält es der britische Komiker für unwahrscheinlich, in diesem Leben noch von der Queen zum Ritter geschlagen zu werden. Eine Ehre, die seinem "Python"-Kollegen Michael Palin unlängst zuteil wurde.

Lieber kontrovers als brav

"Ich bin viel zu frech und boshaft. Michael ist ziemlich respektabel", sagte er in einem Interview mit der britischen Tagesfernsehshow Lorraine. "Er macht keine bösen Sachen, und er ist nicht so unhöflich gegenüber der Presse wie ich." Leute wie er selbst würden einfach nicht zum Ritter geschlagen, glaubt Cleese. Aber das sei auch richtig so: "Ich denke nicht, dass Comedians im Großen und Ganzen das Rittertum haben sollten... Wir sollten kontroverse Dinge sagen, das macht uns interessant."

Michael Palin (76) indes, der auch eine Karriere als Regisseur und Reise-Autor hinter sich hat, wurde bei der Neujahrsfeier der Queen für seine Verdienste um Reisen, Kultur und Geographie ausgezeichnet. Er ist das einzige Mitglied der gefeierten Comedy-Truppe, das ein "Sir" im Namen tragen darf.