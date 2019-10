Cleese und Niavarani: Sit-down-Comedy, hoffnungslos, aber nicht ernst

Ein nostalgisches Fest des verrückten Lebens. „Ich habe den Punkt erreicht, wo sie mir schon dafür applaudieren, dass ich noch atmen kann“, sagt John Cleese, der am 27. Oktober seinen 80. Geburtstag feiert.

Solo ist der wohl bekannteste Überlebende der glorreichen Brit-Komikertruppe Monty Python mit dem Programm „Last Time To See Me Before I Die“ unterwegs.

Nach dem Dreh für „Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ ist die lebende Legende, die vor einem halben Jahrhundert mit ein paar anderen Verrückten den TV-Humor revolutionierte, im Duo mit Michael Niavarani zunächst auf Barhockern auf der Bühne.

Er nennt’s nicht Stand-up-, sondern Sit-down-Comedy. Denn aufstehen sei doch recht anstrengend. In „ Hopeless but not serious. Two elderly comedians stage an exciting re-enactment of the Battle of Königgrätz“ führen sich die zwei älteren Herren auf wie Lausbuben und plauschen – überwiegend auf Englisch – über Briten und Österreicher und „their love for übergewichtige goldfish“.

Cleese lässt im Witz seine Landsleute freundlich schlecht aussehen: „Wo versteckt man in England am besten einen Schlüssel? Unter der Seife.“