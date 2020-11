Joe Kelly: Böser Seitenhieb gegen Florian Silbereisen

"Wir waren bei Florian Silbereisen in der Sendung. Vor dem Auftritt kam der Silbereisen dann zu uns, und er erzählte, dass seine Schwester und er die größten Kelly-Fans waren! Sogar vor den Hallen haben sie geschlafen, um bei den Konzerten die besten Plätze zu bekommen. Damit hat er mich gehabt. Auf einmal fand ich: Super Kerl eigentlich, der Florian! So schnell geht das bei mir", so der 47-Jährige der gegenüber dem Männermagazin, von dem er zusammen mit seinem langjährigen Freund, "Rammstein" Till Lindemann zu einem gemeinsamen Abenteuerurlaub auf dem Amazonas interviewt wurde.