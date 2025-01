Von Skandal-Scheidung bis Zwangsräumung: "Cat Lady" Wildensteins tragisches Leben

Von der Insolvenz zur Zwangsräumung

Trotz der fulminanten Scheidungs-Abfertigung sollten Jocelyn Wildenstein später finanzielle Probleme und rechtliche Schwierigkeiten plagen - die im Laufe der Jahre immer gravierender wurden.

2018 meldete Wildenstein Insolvenz an und nannte Schulden - darunter 268.000 Dollar, die sie dem "Regal Jewelry and Gift Shop" für nicht zurückgegebenen Schmuck ​​schuldete, plus rund 76.000 Dollar Zinsen. Da Wildenstein ihre Schulden nicht bezahlen konnte, leitete die Firma schließlich rechtliche Schritte ein. Dies führte im Oktober 2023 zu einem Pfändungsbeschluss. Der Beschluss ermächtigte die Sheriffs in Florida, Jocelyn Wildenstein festzunehmen und sie so lange festzuhalten, bis sie den Gerichtsbeschlüssen nachkam.

Zum Zeitpunkt ihres Todes stand Jocelyn in einem anderen Rechtsstreit zudem vor der Räumung ihrer Wohnung in Miami Beach. Ihren Wohnsitz verlegte die Schweizerin vorübergehend nach Paris - was die Frage aufwirft, ob sie vorhatte, ihre wachsenden rechtlichen Probleme in den USA auf diese Weise zu lösen.