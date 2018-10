Jetzt reicht's: Jennifer Garner pocht auf schnelle Scheidung

"Ihre größte Sorge sind die Kinder", erklärte kürzlich ein Insider dem US-Magazin People. Garner stelle sich Fragen wie: "Ist Ben gesund genug, um das gemeinsame Sorgerecht zu erhalten? Kann sie sich auf ihn als Elternteil verlassen?"

Affleck befindet sich derzeit noch in Therapie in einer Entzugsklinik in Malibu (dazu mehr). Sobald der 46-Jährige die Behandlung beendet hat, soll die Scheidung jetzt aber endgültig finalisiert werden.

"Sie hat keine Geduld mehr", heißt es über Garner.