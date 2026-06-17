Krisengerüchte: Biel und Timberlake erstmals seit 2 Jahren zusammen fotografiert

Seit 2007 sind Jessica Biel und Justin Timberlake - mit einer kurzen Beziehungspause - nun schon zusammen. Die beiden galten lange Zeit als Traumpaar. Seit einiger Zeit häufen sich jedoch Krisengerüchte um den Sänger und die Schauspielerin, die zwei gemeinsame Kinder haben. Befeuert wurden die Spekulationen durch die Tatsache, dass sich Biel und Timberlake seit 2024 nicht mehr zusammen blicken haben lassen. Nun scheinen sie die anhaltenden Krisengerüchte jedoch mit einem seltenen gemeinsamen öffentlichen Auftritt zu dementieren.

Jessica Biel und Justin Timberlake: Erstmals seit 2024 zusammen abgelichtet Zum ersten Mal seit zwei Jahren wurde das Ehepaar diese Woche gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Das US-Magazin People veröffentlichte ein Foto von Biel und Timberlake bei einem Spaziergang durch New York City, den sie am Montag unternahmen. Das Promi-Duo präsentierte sich Hand in Hand und im Partnerlook. Sowohl Biel als auch ihr Mann waren komplett schwarz gekleidet (zu sehen hier). Ein starkes Statement - auch wenn Biel und Timberlake keinen allzu entspannten Eindruck machten und mit ernsten Mienen nebeneinander herschritten. Vielleicht wurden sie aber ja von der Sonne geblendet.

Anhaltende Krisengerüchte Seit einiger Zeit wird gemunkelt, die Ehe des Paares würde in der Krise stecken. Bereits nach der Veröffentlichung von Britney Spears' Memoiren "The Woman in Me" im Jahr 2023 hatte Timberlake mit Imageproblemen zu kämpfen. Spears packt in ihrer Autobiografie über die frühere Beziehung aus und sagt, sie sei von Timberlake schwanger gewesen - er habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht. Dass der Sänger Mitte Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, soll die Ehe mit Biel weiterhin belastet haben, da auch diese Berichten zufolge unter den wiederkehrenden Negativ-Schlagzeilen um ihren Mann leidet. "Es kursieren schon seit Ewigkeiten Gerüchte, dass die Ehe von Justin und Jessica vor dem Aus stehen könnte. Seine letzte Tournee war beinahe ein Desaster, und seine Schauspielkarriere hat nachgelassen, während Jessica als Schauspielerin und Produzentin an einem Projekt nach dem anderen arbeitet", erzählte im April ein Insider gegenüber Radar Online. Die Probleme hätten Biel angeblich an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. "Sie kann gerade noch so viel ertragen", so eine Quelle. "Und Justin hat sie fast an den Rand des Wahnsinns getrieben." Dazu mehr: