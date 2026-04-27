Ehe "vor dem Aus": Insider über Krise bei Justin Timberlake und Jessica Biel
Seit 2007 sind Jessica Biel und Justin Timberlake - mit einer kurzen Beziehungspause - nun schon zusammen. 2012 traute sich das Hollywood-Traumpaar und bekam zwei Kinder. Um die Langzeitbeziehung des Sängers und der Schauspielerin ranken sich aber seit einiger Zeit jedoch zunehmend böse Gerüchte.
Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass die Ehe des Paares in der Krise stecke. Bereits nach der Veröffentlichung von Britney Spears' Memoiren "The Woman in Me" im Jahr 2023 hatte Timberlake mit Imageproblemen zu kämpfen. Spears packt in ihrer Autobiografie über die frühere Beziehung aus und sagt, sie sei von Timberlake schwanger gewesen - er habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht. Dass der Sänger Mitte Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, soll die Ehe mit Biel weiterhin belastet haben, da auch diese Berichten zufolge unter den wiederkehrenden Negativ-Schlagzeilen um ihren Mann leidet.
Jessica Biel "nicht glücklich"
Etwa zwei Jahre nach der Alkoholfahrt des Popstars hat die Polizei im März dieses Jahres ein Video der Festnahme veröffentlicht. Timberlake hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung der per Körperkamera der Polizei gemachten Aufnahme zu verhindern. Auch Jessica Biel soll "nicht glücklich über die erneute Aufmerksamkeit" sein, zitierte das US-People-Magazin eine dem Paar nahestehende Quelle. "Es gibt einen Grund, warum sie sich gegen die Veröffentlichung des Materials gewehrt haben." Biel empfinde die Sache demnach als "belastend" und würde sie "lieber hinter sich lassen".
Nun geben Insider weitere Einblicke in die angeblich angespannte Situation im Hause Timberlake-Biel.
Ehe von Jessica Biel und Justin Timberlake in Gefahr?
Quellen zufolge durchlebe das Paar eine schwierige Phase nach der Reihe von Kontroversen um Timberlake. Ein Insider behauptet gegenüber der Zeitung Daily Mail gar, dass Biel ihrem Ehemann ein Ultimatum gestellt haben soll. Demnach würde die Schauspielerin fordern, dass der Popstar sein Verhalten ändert - andernfalls drohe das Ehe-Aus.
Die jüngsten Skandale sollen aber nicht der einzige Grund für die angebliche Beziehungskrise sein.
Personen aus dem Umfeld des Paares berichten, Biel sei nicht nur der wiederholten Ärgernisse, sondern auch der häufigen Abwesenheit ihres Mannes überdrüssig. Die Schauspielerin habe inzwischen die Hauptverantwortung für die Kindererziehung übernommen.
"Sie kann nur so viel ertragen"
Sie fühle sich der Familie verpflichtet und würde ihren Mann weiterhin unterstützen. Die bestehenden Probleme will sie aber angeblich nicht ohne Weiteres hinnehmen.
Timberlake sieht sich mit schwindender Beliebtheit konfrontiert, was nicht nur seine Karriere belastet, sondern Berichten zufolge auch seine Ehe. "Es kursieren schon seit Ewigkeiten Gerüchte, dass die Ehe von Justin und Jessica vor dem Aus stehen könnte. Seine letzte Tournee war beinahe ein Desaster, und seine Schauspielkarriere hat nachgelassen, während Jessica als Schauspielerin und Produzentin an einem Projekt nach dem anderen arbeitet", erzählte kürzlich ein Insider gegenüber Radar Online.
Die Probleme haben sich offenbar verschärft und Biel an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. "Sie kann gerade noch so viel ertragen", so eine Quelle. "Und Justin hat sie fast an den Rand des Wahnsinns getrieben."
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