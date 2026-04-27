Ehe "vor dem Aus": Insider über Krise bei Justin Timberlake und Jessica Biel

Seit 2007 sind Jessica Biel und Justin Timberlake - mit einer kurzen Beziehungspause - nun schon zusammen. 2012 traute sich das Hollywood-Traumpaar und bekam zwei Kinder. Um die Langzeitbeziehung des Sängers und der Schauspielerin ranken sich aber seit einiger Zeit jedoch zunehmend böse Gerüchte.

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass die Ehe des Paares in der Krise stecke. Bereits nach der Veröffentlichung von Britney Spears' Memoiren "The Woman in Me" im Jahr 2023 hatte Timberlake mit Imageproblemen zu kämpfen. Spears packt in ihrer Autobiografie über die frühere Beziehung aus und sagt, sie sei von Timberlake schwanger gewesen - er habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht. Dass der Sänger Mitte Juni 2024 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, soll die Ehe mit Biel weiterhin belastet haben, da auch diese Berichten zufolge unter den wiederkehrenden Negativ-Schlagzeilen um ihren Mann leidet.

Jessica Biel "nicht glücklich"

Etwa zwei Jahre nach der Alkoholfahrt des Popstars hat die Polizei im März dieses Jahres ein Video der Festnahme veröffentlicht. Timberlake hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung der per Körperkamera der Polizei gemachten Aufnahme zu verhindern. Auch Jessica Biel soll "nicht glücklich über die erneute Aufmerksamkeit" sein, zitierte das US-People-Magazin eine dem Paar nahestehende Quelle. "Es gibt einen Grund, warum sie sich gegen die Veröffentlichung des Materials gewehrt haben." Biel empfinde die Sache demnach als "belastend" und würde sie "lieber hinter sich lassen".