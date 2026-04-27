Bemerkung abseits des Mikrofons: Was Trump wirklich über Charles denkt

Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische König Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Höhepunkt der mehrtägigen Visite sind ein Gespräch mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress. Wie der Buckingham-Palast Sonntagabend mitteilte, wird der Besuch des britischen Königspaares trotz der Schüsse beim Korrespondentendinner wie geplant stattfinden. Zunächst hatte der Palast eine Überprüfung angekündigt. "Wie zu erwarten, wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Maße die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen", sagte ein Palastsprecher demnach.

Als Donald Trump König Charles Rosen streute Erst vor wenigen Monaten war es in Großbritannien zu einem Treffen von Donald und Melania Trump mit der Royal Family gekommen. Ein Lippenleser enthüllte damals, was der US-Präsident wirklich von Charles hält, nachdem er während des Staatsbesuchs des Präsidenten im vergangenen September eine Bemerkung bemerkt hatte. Der Moment ereignete sich, als die Trumps von Königin Camilla und König Charles auf Schloss Windsor empfangen wurden und im Rahmen ihrer Reise an einem Staatsbankett in der St. George's Hall teilnahmen - gemeinsam mit hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie. Trump saß dabei neben dem König, mit dem er sich angeregt unterhielt. Laut Lippenleser Jeremy Freeman drückte bei dem von Mikrofonen nicht aufgezeichnetem Plausch ein Kommentar des US-Präsidenten Bewunderung für den Monarchen aus. Freeman zufolge habe sich Trump vor seiner offiziellen Rede zu Charles gebeugt und gesagt: "Es ist so unglaublich. Das ist etwas, was Sie so gut können." Worauf er sich konkret bezog, ist nicht bekannt. Doch auch in seiner Ansprache streute Donald Trump dem britischen Royal Rosen. Beim Bankett bezeichnete Trump die Einladung zu seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien als die "größte Ehre" seines Lebens.

250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung als Anlass Anlass für den anstehenden Besuch von Charles in den USA ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung im Sommer. Geplant ist, dass das Königspaar nach seiner Ankunft zunächst im privaten Rahmen von Trump und First Lady Melania zum Tee empfangen wird (ab 22.15 Uhr MESZ). Präsentiert werden soll den Besuchern auch der Bienenstock des Weißen Hauses. Weitere gemeinsame Termine sollen folgen, unter anderem eine Gartenparty, eine militärische Zeremonie und ein Staatsbankett. Als erst zweiter britischer Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II. soll Charles zudem eine Rede vor dem Kongress halten. Der Besuch gilt wegen des wankelmütigen Charakters von Donald Trump als Drahtseilakt. Der Republikaner hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder alles andere als diplomatisch über Premierminister Keir Starmer geäußert, auf dessen Wunsch die Reise stattfindet. Anstoß nimmt Trump vor allem an der mangelnden Bereitschaft der Briten, seinen Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Für den Monarchen ist Trump aber auch wegen dessen offen geäußertem Wunsch, Kanada den USA einzuverleiben, ein schwieriger Partner. Charles III. ist auch Kanadas Staatsoberhaupt. Zudem ist der König ein stetiger Mahner zum Umwelt- und Klimaschutz - Trump hingegen wettert gerne gegen Windräder und hält den Klimawandel für einen Schwindel. Trotzdem, so berichtet die "Sunday Times" unter Berufung auf Palast-Insider, sei der König guter Dinge und freue sich auf die Herausforderung. Er soll mit Trump demnach ein geradezu freundschaftliches Verhältnis pflegen. Kein Treffen mit Epstein-Opfern Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen. Laut der Sunday Times steht auch ein Treffen mit New Yorks demokratischem Bürgermeister Zohran Mamdani auf dem Programm. Letzte Station in den USA ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen wollen.