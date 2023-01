Jeremy Renner feierte 52. Geburtstag im Spital

Renner war nach Angaben der Polizei im Bezirk Washoe County (US-Staat Nevada) am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug √ľberrollt worden, als er nach starken Schneef√§llen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein stecken gebliebenes Fahrzeug freir√§umen wollte. Laut seinem Sprecherteam erlitt er ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich sowie "orthop√§dische Verletzungen". Sein Zustand wurde als kritisch, aber stabil beschrieben.

Renner, Vater einer neunj√§hrigen Tochter, spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit. F√ľr seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama "T√∂dliches Kommando - The Hurt Locker" war er 2010 f√ľr einen Oscar nominiert worden. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr sp√§ter f√ľr seine Nebenrolle in dem Actionkrimi "The Town".