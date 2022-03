"Wir konnten das jetzt zum GlĂŒck ĂŒber Wochen geheim halten. Das ist ganz wichtig", erzĂ€hlte die 49-jĂ€hrige Schauspielerin. Nach der RĂŒckkehr aus Thailand mussten sie und Terenzi in Deutschland "erstmal gucken, wie es weitergeht."

"Nach meinem Sohn hat es meine Mutter erfahren", plauderte Elvers weiter aus. "Und die hat gesagt: 'Sag mal, hat der nicht mal frĂŒher gestrippt? Das ist ja super beim nĂ€chsten Familienfest!'".

Dass sich zwischen ihnen mehr als Freundschaft entwickelt hat, schien aber selbst fĂŒr die beiden Turteltauben eine Überraschung gewesen sein. FĂŒr Elvers aber kein Grund, der Beziehung keine Chance zu geben. "Ich leb' im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in 2-3 Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fĂŒhlt sich richtig und gut an", sagte sie nun ĂŒber ihre neue Liebe im RTL-Interview.