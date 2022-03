Aurora Ramazzotti: Hunziker-Tochter trank sich als Minderjährige fast zu Tode

Vieles, was sich damals ereignet hat, habe sie vergessen. Eine Bemerkung des Arztes, der sie behandelte, sei ihr aber in lebhafter Erinnerung geblieben. "Der Arzt sagte mir am nächsten Tag, dass ich einen Blutalkoholspiegel hatte, an dem ein erwachsener Mann wahrscheinlich gestorben wäre. Er sagte zu mir: 'Ich weiß nicht, ob Ihnen ein Wunder widerfahren ist oder Sie einfach nur eine eiserne Leber haben'".

Da habe sie realisierst, dass die Sache auch schlimmer hätte enden können - was ihr offenbar ein Lehre war. Von ihrer Mutter sei sie damals zudem bestraft worden, wie Aurora weiter verriet. Sie durfte keine Zeit mehr mit jenen Personen verbringen, mit denen sie damals abgehangen war.