Jennifer Lopez: Afflecks Valentinsgeschenk brachte ihr "Herz zum Schmelzen"

Am 14. Februar ist es wieder so weit: Der Tag für alle Verliebten steht vor der Tür. Dazu gehören sichtlich auch Jennifer Lopez und Ben Affleck, die seit ihrem Liebes-Comeback bei jedem gemeinsamen Auftritt vor den Kameras Turteln, was das Zeug hält. Doch auch in Interviews geben sie sich offener denn je zu ihrem Liebesglück. So enthüllte JLo nun auch in ihrem Fan-Newsletter, dass ihr der Schauspieler bereits vor dem eigentlichen Valentinstag ein romantisches Geschenk überreichte.

JLo: Verfrühtes Geschenk zum Valentinstag von Ben Affleck

Die "Marry Me"-Darstellerin verkündete am Wochenende, dass Ben Affleck ihr ein personalisiertes Musikvideo zu ihrem Song "On My Way" aus ihrem neuen Film "als frühes Valentinstagsgeschenk" für sie erstellt hatte. In dem fast 4 Minuten langen Video sind verschiedene Aufnahmen des Paares. Beim Ansehen wurde Jennifer Lopez emotional und auch ein wenig nostalgisch, da sich im Clip vor allem etliche Aufnahmen aus ihrer ersten Beziehung befinden, welche von 2002 bis 2004 anhielt.