Jennifer Lopez nahm Alex Rodriguez mit in den Stripclub

Die Vorbereitung auf eine Filmrolle verlangt Schauspielern viel ab. Jennifer Lopez (49) weiß das. Für ihren neuesten Film hat sie sich Inspiration in einem Stripclub geholt.

Und da nicht nur Schauspieler selbst sich in die Rolle einfühlen müssen, sondern auch deren Partner, hat Lopez ihren Verlobten mitgenommen.

Die Drechbuchautorin und Regisseurin des Films Lorene Scafaria hat sich in einem Interview mit der Website Vulture über die Dreharbeiten mit Jennifer Lopez unterhalten.

Mehr als ein Publikumsmagnet

In "Hustlers" dreht sich alles um eine Gruppe von Stripperinnen in New York City, die sich an ihren Kunden von der Wall Street rächen wollen. Scafaria wusste sofort, dass Lopez perfekt ist, um die "Anführerin" der Frauengruppe, Ramona, zu verköpern. Ab dann sei für sie alles genau richtig verlaufen.

"Das Casting wurde unendlich viel einfacher, nachdem Jennifer dabei war. Jeder wollte wirklich, wirklich, wirklich gerne mit Jennifer arbeiten", sagte Scafaria. Neben Lopez sind auch Constance Wu ("Crazy Rich Asians"), Julia Stiles (" Riviera"), Keke Palmer ("Pimp"), Madeline Brewer ("The Handmaid's Tale") und Lili Reinhart ("Riverdale") in "Hustlers" zu sehen.