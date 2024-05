Jennifer Lopez inmitten anhaltender Trennungsgerüchte "sehr auf ihre Arbeit fokussiert"

Unterstützung von Ex-Frau

Schauspielerin Jennifer Garner "ermutige" ihren Ex-Mann Affleck, an seiner Ehe mit Jennifer Lopez zu arbeiten, schrieb das Promiportal Us Weekly kürzlich. "Sie unterstützt ihre Beziehung voll und ganz und will nichts mehr, als dass er glücklich ist", sagte eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld der Stars. Garner, die von 2005 bis 2018 mit Affleck verheiratet war, wisse, wie sehr der Ruhm die Beziehung könne.

Page Six hatte berichtet, dass Affleck "zur Vernunft gekommen ist" und eingesehen habe, dass er und Lopez auf eine Scheidung zusteuern würden. Für ihr jüngsten Album hatte Lopez auch über ihr Liebes-Comeback mit ihrem Hollywood-Kollegen Affleck geschrieben. "Unsere Liebesgeschichte war sehr inspirierend für die neuen Songs, sehr, sehr inspirierend", sagte die 54-Jährige vor Erscheinen von "This is Me ... Now" im. Februar.