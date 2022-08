Jennifer Lopez & Affeck haben geheiratet: Ein Blick auf die glamouröse Braut

Ben Affleck kommt aus dem Feiern derzeit kaum noch heraus. Am 15. August stand der 50. Geburtstag an, doch schon seit Wochen findet sich der Oscar-Preisträger im Rampenlicht wieder - als frischgebackener Ehemann an der Seite von Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez. "We Did It", jubelte Lopez nach der Blitzhochzeit in Las Vegas am 17. Juli in einer Online-Message für ihre Fans. In einer kleinen Wedding Chapel um Mitternacht sei es passiert. Am Wochenende stand die zweite Hochzeit des Paares an - diesmal auf dem Grundstück Afflecks im US-Bundesstaat Georgia.

Party in Weiß

Es werde sich um eine dreitägige "intime Feier für Familie und Freunde" handeln, zitierte Page Six einen namentlich nicht genannten Insider im Vorfeld. Unter den geladenen Gästen sollen sich Afflecks langjähriger Freund und Schauspieler Matt Damon, Moderator Jimmy Kimmel und Bruder Casey Affleck befunden haben. Laut dem Bericht sei für Sonntag eine gemeinsame Grillerei geplant. Life Coach und Podcaster Jay Shetty soll die Eheschließung am Samstag durchgeführt haben.

Laut Page Six habe sich die Braut für ein Kleid des Labels Ralph Lauren entschieden (hier zu sehen). Auch der Bräutigam und die Gäste trugen Weiß, wie auf Fotos, die dem Promiportal vorliegen, zu sehen ist.