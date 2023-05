Jennifer Lawrence als Lady in Red in Cannes - nur die Schuhe irritieren

In ihrer roten Robe war Jennifer Lawrence bei der Premiere des Films "Anatomy of a Fall" am Sonntag der Blickfang in Cannes - nicht zuletzt aber auch deswegen, weil die Oscarpreisträgerin ganz nonchalant in Flipflops über den roten Teppich spazierte.

Jennifer Lawrence pfeift auf High-Heels

Zunächst wurde Lawrence noch mit roten Pumps gesichtet, als sie sich den Fotografen präsentierte. Den Tag mühsam auf Stöckelschuhen zu verbringen, hatte die Schauspielerin aber offenbar nicht vor, denn wenig später hatte Lawrence ihre High-Heels gegen ein Paar schwarzer Flipflops getauscht.