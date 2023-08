Jennifer Aniston zeigt ihren gestählten Körper: Das ist ihre Fitness-Routine

Azubuikes Methode, die er als "Periodisierung" bezeichnet, unterteilt den Workout-Plan in unterschiedlich intensive Phasen. So würde Aniston manchmal nur an drei Tagen die Woche trainieren, dann wieder jeden Tag. Die einzelnen Zyklen würden sich in "Dauer und Intensität" unterscheiden.

"Wenn Jen gerade nicht vor der Kamera steht, ist es eine andere Phase als wenn ich weiß, dass sie bald einen Award entgegennimmt – da vernichte ich ihre Beine regelrecht im Fitnessstudio am Tag bevor", erzählte der Fitness-Experte.

Wenn es sein muss, stehe sie auch in aller Herrgottsfrühe auf, um zu trainieren. "Wenn sie um drei Uhr morgens filmen muss und wir müssen vorher noch trainieren, dann machen wir das", verriet ihr Trainer.

Was die Fitness-Routine anbelangt, bevorzuge die Schauspielerin möglichst viel Abwechslung. "Boxen, Seilspringen, Krafttraining" gehören zu den Fixpunkten im Sportprogramm der Ex-Frau von Brad Pitt. Außerdem würde Aniston viel mit Widerstandsbändern trainieren.

"Ich liebe Yoga und Cardio, aber inzwischen bevorzuge ich Intervall-Training. Ich denke, Abwechslung ist wichtig, um verschiedene Muskeln zu beanspruchen", hatte sie selbst gegenüber dem Shape-Magazin erklärt.

Jennifer Aniston schwört auf Sonoma-Diät

Eine ausgewogene Ernährung ist Aniston obendrein ausgesprochen wichtig. Um fit zu bleiben, soll die 54-Jährige neben regelmäßigem Intervallfasten unter anderem auf die sogenannte Sonoma-Diät setzen. Diese besteht aus drei Phasen und zielt auf eine dauerhafte, ausgeglichene Ernährung ab - obwohl Pizza und Rotwein nicht von der Speisekarte gestrichen werden müssen.

Das Ziel der Sonoma-Diät ist eine langfristige Ernährungsumstellung, die gelegentliche "Sünden" erlaubt. Ein zentraler Aspekt des Konzepts ist es, die Lebensmittel, die man zu sich nimmt, zu genießen und langsam zu essen. Für die Mahlzeiten soll man sich Zeit nehmen, so sollen Heißhungerattacken vermieden werden.

So funktioniert die Sonoma-Diät

In der ersten Phase der Sonoma-Diät wird auf Zucker verzichtet, dabei sind auch Obst und Weißmehlprodukte tabu. Während dieser Zeit soll die Kalorienzahl bei etwa 1.000 liegen. Insgesamt sollen in dieser Phase bis zu zwei Kilo purzeln, zudem sollen laut Erfinderin Dr. Connie Guttersen die Geschmacksnerven regeneriert werden, damit der Heißhunger auf Süßes abnimmt. Der Verzicht auf zuckerhaltige Nahrungsmittel soll dazu führen, dass der Appetit auf Süßigkeiten verringert wird.

Am elften Tag der Diät sieht das Programm den Übergang zu einer weniger strikten Phase vor. Ab jetzt sind Obst, Gemüse, Fisch, mageres Fleisch und Vollkornprodukte erlaubt. Es darf auch jeden Tag ein Gläschen Rotwein getrunken werden. Guttersen zufolge soll man ab jetzt die Süße von Früchten wieder so intensiv wahrnehmen können, dass man keine Süßigkeiten mehr brauche. In Summe ist eine tägliche Energiezufuhr von etwa 1.500 kcal vorgesehen. An die zweite Phase soll man sich so lange halten, bis man sein Wunschgewicht erreicht ist.

In der dritten und letzten Phase gilt es darum, das Gewicht zu halten. Süßes und ab und zu Pizza sind erlaubt. Auch maximal ein Glas Rotwein täglich ist weiterhin gestattet. Weißmehl sollte aber nicht oft konsumiert werden. Stattdessen empfiehlt die Diät-Erfinderin Vollkornprodukte.