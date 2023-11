Jennifer Aniston und David Schwimmer würdigen erneut Matthew Perry

Perry war Ende Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die kultige TV-Serie „Friends“ über sechs junge Freunde in New York wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert. Neben Perry, Cox und LeBlanc, Aniston und Schwimmer spielte auch Lisa Kudrow eine Hauptrolle. Gemeinsam hatten Perrys Kollegen bereits wenige Tage nach seinem Tod eine Erklärung abgegeben und von einem „unfassbaren Verlust“ gesprochen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Matthew Perry: Habe neun Millionen ausgegeben, um nüchtern zu werden