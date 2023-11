"Friends" verabschieden sich nochmal von Perry: "Schätze, du behältst meine 20 Dollar"

Perry wurde nur 54 Jahre alt. Die erfolgreiche TV-Serie "Friends" über sechs junge Freunde in New York wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert. Neben Perry, Cox und LeBlanc spielten Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und David Schwimmer die Hauptrollen. Gemeinsam hatten Perrys Kollegen bereits wenige Tage nach seinem Tod eine Erklärung abgegeben und von einem "unfassbaren Verlust" gesprochen. "Friends" wurde in zig Ländern zum Fernsehkult.

LeBlanc und Perry hatten sich in der Serie als Freunde zeitweise eine Wohnung geteilt und ständig Witze mit- und übereinander gemacht - und so witzelte auch LeBlanc nun per Instagram zum Abschied: "Ich schätze mal, du behältst dann die 20 Dollar, die du mir noch schuldest."

