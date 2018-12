Aniston über Kinderwunsch: "Glaube an Wunder und die Wissenschaft"

Jahrelang wurde Jennifer Aniston immer wieder eine mögliche Schwangerschaft angedichtet. Schlagzeilen, die für die kinderlose Schauspielerin nicht immer einfach zu verarbeiten waren, wie sie kürzlich in einem Interview erzählte. Doch wie es aussieht, hat der "Friends"-Star seinen Kinderwunsch noch nicht ad acta gelegt.

Aniston über Kinderwunsch

In einem exklusiven Interview mit dem amerikanischen Modemagazin Elle deutete Aniston nun an, dass entgegen aller Unkenrufe die Familienplanung für sie noch nicht abgeschlossen sei.

"Wer weiß, was die Zukunft bringt, was ein Kind und Partnerschaften anbelangt", erzählte die 49-Jährige. Sie gibt sich optimistisch, aber entspannt: "Wie dieses Kind zur Welt kommen wird, oder ob es überhaupt zur Welt kommt? Und jetzt, dank der Wissenschaft und Wundern können wir Dinge in einem anderen Alter machen, als es uns bisher möglich war."