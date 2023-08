Jennifer Aniston in der Krise: Welcher Ex-Mann ihr jetzt Trost spendet

Im November hat Schauspielerin ihren geliebten Vater John Aniston verloren. Den Verlust zu verarbeiten, soll ihr sehr schwerfallen, behaupten Quelle. Was aber vielleicht so manchen überraschen wird: Einer, der Aniston in dieser schweren Zeit besonders viel Trost spendet, ist ihr Ex-Mann Justin Theroux.

Aniston: Tägliche Telefonate mit Ex Theroux

"Du warst einer der schönsten Menschen, die ich je gekannt habe. Ich bin so dankbar, dass du in Frieden und ohne Schmerzen in den Himmel aufgestiegen bist", hatte der ehemalige "Friends"-Star geschrieben, nachdem ihr Papa im Alter von 89 Jahren verstorben war.