Jennifer Aniston: Heimliches Dinner mit Ex-Mann Justin Theroux

Justin Theroux und Jennifer Aniston hatten 2015 geheiratet. 2018 trennte sich das Paar. Als Freunde blieben die beiden Schauspieler auch nach der Trennung verbunden. 2021 schwärmte Theroux gar von seiner Ex-Frau in einem Interview: "Wir lieben uns." Jetzt wurden er und Aniston von Paparazzi bei einem gemeinsamen Dinner-Date gesichtet.

Aniston und Theroux innig bei Abendessen

Jennifer Aniston und Theroux trafen sich am Samstagabend in New York City zum Abendessen. Die beiden genossen ein Dinner mit ihren Freunden Jason Bateman und Amanda Anka. Dass sie einander laut Daily Mail - welche Fotos von dem Treffen veröffentlichte - herzlich umarmten, bevor sie im Restaurant Il Cantinori Platz nahmen, zeigt, dass sie einander nach wie vor innig verbunden sind.