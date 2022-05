Jennifer Aniston spricht über Folgen nach Scheidung von Brad Pitt

Aniston erinnerte sich zunächst danach, wie sie mit dem Ende von "Friends" umgegangen war und scherzte, sie habe "sich auf das Ende von Dingen" erst einlassen müssen, einschließlich ihrer Ehe mit Brad Pitt. "Ich habe mich scheiden lassen und bin in Therapie gegangen", gestand die heute 53-Jährige. "Oh, und dann habe ich einen Film namens 'Trennung mit Hindernissen' [Anm. Originaltitel: 'The Break-Up') gemacht. Ich habe mich nur auf das Ende eingelassen. Ich sagte nur: 'Weißt du was, Leute, lasst uns einfach ein komplett neues Kapitel daraus machen'", sagte sie.

Pitt und Aniston: Der wahre Trennungsgrund?

Ein Produktionsinsider der Doku "Broken: The Incredible Story of Brad And Angelina" hatte 2017 angedeutet, dass es in der früheren Beziehung Anistons mit ihrem Ex-Mann Pitt bereits vor dessen Affäre mit Jolie gekriselt haben soll.