Jenna Fischer rief nach Krebsdiagnose Christina Applegate an

"The Office"-Schauspielerin Jenna Fischer hat in einem Interview über ihre Brustkrebsdiagnose gesprochen. Sie habe nach der Diagnose ihre Schauspielkollegin Christina Applegate angerufen, die ebenfalls mit der Krankheit zu kämpfen hatte.

2008 hatte sich Applegate nach ihrer Diagnose die Brust amputieren lassen. "Ich rief sie an, sie ging ans Telefon und fragte: 'Was ist es?' Und ich sagte: 'Es ist Brustkrebs.' Und sie sagte: 'Ich wusste es, verdammt noch mal'", sagte Fischer dem Sender NBC.

Applegate unterstützte Fischer

Applegate habe Kontakt zu anderen Brustkrebs-Überlebenden hergestellt, sagte sie. Applegate (52) und Fischer (50) standen bereits zusammen vor der Kamera. Fischer spielte von 2005 bis 2013 in der US-Comedyserie "The Office" die Empfangsdame Pam.

Vor zwei Wochen machte Fischer auf Instagram ihre Erkrankung öffentlich. Sie habe Ende des letzten Jahres die Diagnose erhalten. Nach einer Routine-Mammografie mit unklaren Ergebnissen aufgrund von dichtem Gewebe habe ihr Arzt eine Ultraschalluntersuchung angeordnet. "Sie fanden etwas in meiner linken Brust. Eine Biopsie wurde gemacht. Dann, am 1. Dezember 2023, erfuhr ich, dass ich dreifach positiven Brustkrebs im Stadium 1 hatte", so die Schauspielerin. Der Krebs sei "aggressiv", spreche aber sehr gut auf die Behandlung an.